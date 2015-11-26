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Metallica

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Акустика от METALLICA



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14 ноября METALLICA отыграли акустический сет в рамках "Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction" — фрагмент из этого сета доступен ниже.

Acoustic set

01. Blackened

02. Creeping Death

03. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)

04. The Unforgiven

05. Now That We're Dead

06. Turn The Page (Bob Seger cover)

07. Nothing Else Matters

08. All Within My Hands

Electric set

09: Disposable Heroes

10. House Of The Rising Sun (traditional folk cover)

11. Wasting My Hate

12. For Whom The Bell Tolls

13. Master Of Puppets

14. Enter Sandman

Watch METALLICA Play Reimagined Version Of











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


16 ноя 2020, 15:20		Ну не созданы 99% песен Металлики что бы их исполнять акустикой и это было бы хотя бы на уровне оригинала. Боьшинство песен исковеркали так что их удалось узнать только по тексту .

Darkside.ru Member

Blindman


16 ноя 2020, 15:28		Blackened в акустике куда лучше той ссанины, что на альбоме было. Тут ее хоть слушать можно, а не ту нудиловку

R0ck_N_R0lla


16 ноя 2020, 15:42		включил на рандомном месте, а там Хэммит какую то хуету играет. хоть что стабильно в этом мире


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