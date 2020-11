сегодня



Акустика от METALLICA



14 ноября METALLICA отыграли акустический сет в рамках "Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction" — фрагмент из этого сета доступен ниже.



Acoustic set



01. Blackened



02. Creeping Death



03. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)



04. The Unforgiven



05. Now That We're Dead



06. Turn The Page (Bob Seger cover)



07. Nothing Else Matters



08. All Within My Hands



Electric set



09: Disposable Heroes



10. House Of The Rising Sun (traditional folk cover)



11. Wasting My Hate



12. For Whom The Bell Tolls



13. Master Of Puppets



14. Enter Sandman

























