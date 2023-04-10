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Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»



В новом интервью с Джесси и Джей Ди из CJAY 92 и канадского iHeartRadio Robert'a Trujillo спросили, считает ли он METALLICA группой, которая всегда будет продолжать сочинять и записывать новую музыку, на что он ответил:



«Одно из благословений и проклятий для нас в том, что у нас много новых музыкальных идей и нам нравится записывать альбомы. Многие группы, которые существуют так долго, как METALLICA, в какой-то момент упираются в тупик или им становится трудно творить на таком уровне. И я ощущаю, что мы — группа... Я имею в виду, что хотел бы, чтобы мы делали это чаще и не ждали так долго, но мы — группа, у которой много идей, много риффов, много музыки. И если вы посмотрите на количество риффов Kirk'a [Hammett'a, гитариста METALLICA], то их сотни. Или моих, или James'a [Hetfield'a, гитариста/вокалиста METALLICA]... Можно сделать только то на что хватает сил. Так что на самом деле нам не хватает альбомов для всех идей, которые у нас есть.



Поэтому я думаю, что мы будем продолжать создавать новую музыку. И если вы послушаете новый альбом "72 Seasons", я считаю, что это лучший альбом — определённо лучший из всех, над которыми я работал за всё время с тех пор как я в группе. Так что недостатка в новой музыке в будущем не будет. Просто нужно найти время для этого. Это уже совсем другая история».







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