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*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
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*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 8
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Metallica

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Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв



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В недавнем интервью для «Шоу Майка Нельсона» участников BASTARDANE, новой группы с участием барабанщика Castor'a Hetfield'a, сына фронтмена METALLICA James'a Hetfield'a, спросили, как они относятся к высказыванию Gene'a Simmons'a из KISS о том, что «рок мёртв». Гитарист Ethan Sirotzki сказал:

«Он врёт. Это чушь. Я думаю, что он вернётся, но будет совсем другим. Я не думаю, что возрождение будет выглядеть чем-то вроде: "1980-е и 1990-е снова наступили". Я думаю, что люди будут черпать вдохновение оттуда и создавать что-то новое, что будет действительно мощным и захватывающим».

Castor добавил:

«Я думаю, что множество людей видело "живые" шоу, которые устраивали парни с микрофоном перед компьютером. Я не хочу ничего плохого сказать о музыке, но в чём здесь живой аспект — на что тут смотреть?

Есть довольно много людей, которые, как мне кажется, пришли на один из наших концертов и сказали: "Вот это да, это первое настоящее инструментальное шоу, которое я видел, и это больше похоже на спектакль". И я думаю, что люди осознают, что это по-настоящему, и я чувствую, что это должны оценить, особенно сейчас, когда появилось много тех, кто занимается компьютерной музыкой. Я просто считаю, что вживую смотреть круче — происходит больше событий, и действие кажется более насыщенным. Ты можешь ошибиться, играя на гитаре. А компьютер не ошибается».




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