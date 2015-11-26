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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося шестого июня 2006 года в Waldbühne, Berlin, Germany и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.

















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