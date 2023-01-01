Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 77
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 13
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
*Новое видео METALLICA 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 77
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»

10 апр 2023 : 		 Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»

9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA
Показать далее
| - |

|||| 22 апр 2023

Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»



zoom
В рамках беседы с "The Project" вокалист METALLICA James Hetfield ответил на вопрос о том, какие у него ощущения от того, что METALLICA вместе с такими коллективами как SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX, открыли новый поджанр тяжёлой музыки:

«Я бы с удовольствием приписал себе эту заслугу, но всё сложилось само собой. Мы исполняли музыку, которую хотели услышать. Всё просто. Люди не понимают, насколько важны вещи в тот момент, когда они их делают, до тех пор, пока не осознают это позже, и это здорово. Потому что если бы мы думали, что это так важно, мы бы всё испортили, наверное [смеётся]».

Он также поговорил о продолжающихся дебатах на тему «рок мертв» и о том, почему он считает, что хэви-металл выжил, несмотря на различные изменения в музыкальном климате за последние несколько десятилетий:

«Боже, хэви-металл — это музыка неудачников. Это всё ещё андеграунд. Это как музыка бунтарей. Это такая идея, за которую нужно бороться. Каждое десятилетие кто-то говорит: "рок мёртв". Это топливо для хард-рок-группы. Однозначно!»




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 1115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом