22 апр 2023



Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»



В рамках беседы с "The Project" вокалист METALLICA James Hetfield ответил на вопрос о том, какие у него ощущения от того, что METALLICA вместе с такими коллективами как SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX, открыли новый поджанр тяжёлой музыки:



«Я бы с удовольствием приписал себе эту заслугу, но всё сложилось само собой. Мы исполняли музыку, которую хотели услышать. Всё просто. Люди не понимают, насколько важны вещи в тот момент, когда они их делают, до тех пор, пока не осознают это позже, и это здорово. Потому что если бы мы думали, что это так важно, мы бы всё испортили, наверное [смеётся]».



Он также поговорил о продолжающихся дебатах на тему «рок мертв» и о том, почему он считает, что хэви-металл выжил, несмотря на различные изменения в музыкальном климате за последние несколько десятилетий:



«Боже, хэви-металл — это музыка неудачников. Это всё ещё андеграунд. Это как музыка бунтарей. Это такая идея, за которую нужно бороться. Каждое десятилетие кто-то говорит: "рок мёртв". Это топливо для хард-рок-группы. Однозначно!»







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