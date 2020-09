сегодня



Вокалист METALLICA : «Я написал тонну материала»



Все участники METALLICA приняли участие по Zoom'y в программе "Town Hall", и на вопрос о том, как они проводят свободное время, которого стало в последнее время очень много, James Hetfield ответил:



«Что касается меня — и я не хочу показаться неблагодарным, потому что я знаю, что есть много людей, которые страдают из-за этого COVID... То, чем я живу, — это всё индустрия услуг. И, очевидно, что для музыкальной индустрии всё очень жёстко — она попала под серьёзный удар. Что касается нас, то мы ведь простые дорожные собаки — мы были в дороге целую вечность — так что вы либо в дороге, либо сочиняете. Очевидно, что сейчас мы никуда не ездим, так что тогда остаётся? Правильно — сочинять. Итак, [я написал] тонну материала. И я уверен, что есть много музыкантов, которые просто подумали: "Хорошо, что я могу сделать? Я просто займусь сочинением, займусь тем, что я люблю делать".



Я бы сказал, что для меня есть ещё один огромный плюс в сложившейся ситуации — то, что я нахожусь дома, в моём родном городе [в Колорадо], так что у меня появилась возможность как следует выстроить общение с друзьями, я занимался работой на свежем воздухе. Нам повезло, что здесь, в горах, COVID на самом деле не запер нас так сильно, как в некоторых других местах. И я сочувствую людям, живущим в больших городах. Но здесь можно выйти, покататься на велосипеде, сплавиться на плоту, порыбачить, пострелять, поохотиться — всё что угодно.



У меня здесь много друзей, которых раньше я не мог просто завести, так что я сейчас организовывал барбекю, приглашал людей и строил общение с друзьями, чего раньше на самом деле не мог себе позволить. Потому что раньше было как: "О, я не могу этого сделать, потому что нам нужно ехать в тур на следующей неделе". Мы должны репетировать. Мы должны это сделать. Так что, на самом деле, я потратил время, чтобы завести настоящую дружбу. Не то чтобы у меня не было друзей, но на местном уровне для меня это было очень важно. И я занялся делом в гараже. Я люблю там бывать, что-то сварить или исправлять. Я сделал несколько вещей для фонда "All Within My Hands"... Я сделал несколько кормушек для птиц. Сейчас я смотрю в окно на 50 разных птиц, которые прилетают сюда и едят. Это, считайте, мой новый телевизор прямо здесь и сейчас. Просто наслаждаюсь природой намного больше и наслаждаюсь жизнью такой, какая она есть сейчас».







