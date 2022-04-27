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Metallica

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Гитарист METALLICA рад, что остальные участники были не против его сольного альбома



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett заявил, что он был шокирован тем, что получил благословение от остальных коллег по группе на выпуск своего дебютного сольного мини-альбома "Portals", особенно в связи с тем, что считается, что бывший басист METALLICA Jason Newsted покинул группу более двух десятилетий назад из-за того, что ему запретили заниматься его тогдашним сайд-проект ECHOBRAIN.

В новом интервью для Rolling Stone Хэмметт сказал:

«Это было удивительно, потому что у нашей группы не было большого прогресса в отношении сольных проектов, как всем известно. Но всё это произошло почти 20 лет назад, и сейчас мы совсем другие люди. Мы все стали старше, мудрее и более зрелыми. Я не знаю точно, стали ли мы мудрее, но мы определённо повзрослели и стали немного более зрелыми, чуть более ответственными. Так что нечто подобное сейчас приобретает совсем иной смысл, нежели 20 лет назад».

На вопрос о том, что изменилось с тех пор, как в 2001 году METALLICA дала интервью журналу Playboy, в котором фронтмен James Hetfield сказал: "Когда кто-то занимается сайд-проектом, это лишает METALLICA силы", Hammett ответил:

«Мы сейчас видим это так: мы не музыканты, мы художники. С этической, моральной и творческой точек зрения неправильно отказывать кому-либо в возможности самовыражаться и творить. И я считаю, что мы все сейчас так думаем. Кроме того, теперь мы гораздо больше принимаем то, что происходит в нашей жизни, потому что так много всего произошло с нами за последние 20 лет, да и за последние пять лет.

Я думаю, мы немного лучше осознаём нашу собственную смертность и то, сколько времени у нас есть как у действующих артистов, музыкантов и участников группы. Итак, есть и другие вещи, которые более важны для рассмотрения, такие как долговечность, психическое здоровье, творческая энергия группы.

И эти парни знают, что я никуда не денусь. METALLICA — это моя кровать. METALLICA — мой дом, и было бы неправильно покидать группу, потому что, если бы я это сделал, люди каждый божий день напоминали бы мне о том, что я был гитаристом METALLICA. Я не хочу оказаться в ситуации, когда мне придётся сопротивляться этому. Я хочу, чёрт возьми, чтобы меня всегда считали просто ещё одним парнем из METALLICA, пытающимся создавать лучшую музыку вместе с тремя другими парнями, потому что именно этим мы и занимаемся. Это наше призвание. Это то, чего хочет от нас чёртова вселенная. Я думаю примерно в том же духе».

METALLICA




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27 апр 2022
D
DimasRocker
Новость надо было назвать : "METALLICA — это моя кровать"
27 апр 2022
H
HolyD
metallica - это кровать, дом. А Хэтфилд стол. Ждем дальнейшие сравнения с бытовыми предметами от участников.

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