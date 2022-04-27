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Гитарист METALLICA рад, что остальные участники были не против его сольного альбома



Гитарист METALLICA Kirk Hammett заявил, что он был шокирован тем, что получил благословение от остальных коллег по группе на выпуск своего дебютного сольного мини-альбома "Portals", особенно в связи с тем, что считается, что бывший басист METALLICA Jason Newsted покинул группу более двух десятилетий назад из-за того, что ему запретили заниматься его тогдашним сайд-проект ECHOBRAIN.



В новом интервью для Rolling Stone Хэмметт сказал:



«Это было удивительно, потому что у нашей группы не было большого прогресса в отношении сольных проектов, как всем известно. Но всё это произошло почти 20 лет назад, и сейчас мы совсем другие люди. Мы все стали старше, мудрее и более зрелыми. Я не знаю точно, стали ли мы мудрее, но мы определённо повзрослели и стали немного более зрелыми, чуть более ответственными. Так что нечто подобное сейчас приобретает совсем иной смысл, нежели 20 лет назад».



На вопрос о том, что изменилось с тех пор, как в 2001 году METALLICA дала интервью журналу Playboy, в котором фронтмен James Hetfield сказал: "Когда кто-то занимается сайд-проектом, это лишает METALLICA силы", Hammett ответил:



«Мы сейчас видим это так: мы не музыканты, мы художники. С этической, моральной и творческой точек зрения неправильно отказывать кому-либо в возможности самовыражаться и творить. И я считаю, что мы все сейчас так думаем. Кроме того, теперь мы гораздо больше принимаем то, что происходит в нашей жизни, потому что так много всего произошло с нами за последние 20 лет, да и за последние пять лет.



Я думаю, мы немного лучше осознаём нашу собственную смертность и то, сколько времени у нас есть как у действующих артистов, музыкантов и участников группы. Итак, есть и другие вещи, которые более важны для рассмотрения, такие как долговечность, психическое здоровье, творческая энергия группы.



И эти парни знают, что я никуда не денусь. METALLICA — это моя кровать. METALLICA — мой дом, и было бы неправильно покидать группу, потому что, если бы я это сделал, люди каждый божий день напоминали бы мне о том, что я был гитаристом METALLICA. Я не хочу оказаться в ситуации, когда мне придётся сопротивляться этому. Я хочу, чёрт возьми, чтобы меня всегда считали просто ещё одним парнем из METALLICA, пытающимся создавать лучшую музыку вместе с тремя другими парнями, потому что именно этим мы и занимаемся. Это наше призвание. Это то, чего хочет от нас чёртова вселенная. Я думаю примерно в том же духе».







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