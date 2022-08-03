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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Metallica

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METALLICA с вертолёта



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3 авг 2022
F
Fo0x
Посмотрел сет-лист. Метелица верна себе. 35 лет жмыхать папетсов и 30 матрас - железное терпение надо иметь.

просмотров: 390

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