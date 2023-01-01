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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Metallica

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21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

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11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс

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Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich перед самым новым годом отреагировал на известие о смерти известного металл-журналиста Боба Налбандяна, у которого недавно диагностировали мантийноклеточную лимфому, агрессивную, редкую форму неходжкинской лимфомы, которая возникает из клеток, происходящих из "мантийной зоны.

«Боб, спасибо тебе за твой вклад в сообщество хард-рока и металла. На протяжении более 40 лет твой дух, страсть и преданность этой музыке и всему, что она представляет, были беспрецедентными и вдохновляющими. Покойся с миром, брат...»

Налбандян начал работать в музыкальном и развлекательном бизнесе в возрасте 17 лет в качестве издателя/главного редактора основополагающего хэви металлического фэнзина The Headbanger в апреле 1982 года, который распространялся по всей стране и в котором были опубликованы самые первые обзоры тогда еще не подписанных лос-анджелесских групп METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ARMORED SAINT. На протяжении 80-х и 90-х годов Налбандян также был редактором нескольких известных музыкальных журналов, включая Metal Rendezvous, Creem, Music Connection, Hit Parader, BAM, Foundations, а также помощником редактора мужских журналов Platinum и Men's Perspective.




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