сегодня



Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich перед самым новым годом отреагировал на известие о смерти известного металл-журналиста Боба Налбандяна, у которого недавно диагностировали мантийноклеточную лимфому, агрессивную, редкую форму неходжкинской лимфомы, которая возникает из клеток, происходящих из "мантийной зоны.



«Боб, спасибо тебе за твой вклад в сообщество хард-рока и металла. На протяжении более 40 лет твой дух, страсть и преданность этой музыке и всему, что она представляет, были беспрецедентными и вдохновляющими. Покойся с миром, брат...»



Налбандян начал работать в музыкальном и развлекательном бизнесе в возрасте 17 лет в качестве издателя/главного редактора основополагающего хэви металлического фэнзина The Headbanger в апреле 1982 года, который распространялся по всей стране и в котором были опубликованы самые первые обзоры тогда еще не подписанных лос-анджелесских групп METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ARMORED SAINT. На протяжении 80-х и 90-х годов Налбандян также был редактором нескольких известных музыкальных журналов, включая Metal Rendezvous, Creem, Music Connection, Hit Parader, BAM, Foundations, а также помощником редактора мужских журналов Platinum и Men's Perspective.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 405