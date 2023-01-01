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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 37
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
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Metallica

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30 дек 2023 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2023 : 		 Басист METALLICA о любимых песнях из тура

24 дек 2023 : 		 METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION

21 дек 2023 : 		 Умер отец барабанщика METALLICA

18 дек 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»

15 дек 2023 : 		 METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию

9 дек 2023 : 		 Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»

4 дек 2023 : 		 KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA

28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв»

8 ноя 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

27 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что я слышу»

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

Концертное видео METALLICA



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Fuel (Detroit, MI - November 9 & 10, 2023), новое концертное видео METALLICA, доступно для просмотра ниже.




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