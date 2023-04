сегодня



METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании



По сообщению Billboard, новая работа METALLICA "72 Seasons" дебютирует на первой строчке чартов в Великобритании. Коллектив в четвёртый раз в карьере оказался на высшей строчке и впервые за последние 15 лет. Ранее высшую строчку занимали альбомы "Metallica" (1991), "Load" (1996) и "Death Magnetic" (2008).



"Hardwired… To Self-Destruct" попал на вторую строчку, "…And Justice for All" (No. 4), "Reload" (No. 4), "St. Anger" (No. 3) и "S&M2" (No. 2).



