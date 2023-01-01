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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 75
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
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Metallica

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20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

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15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

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14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

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30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA
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METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании



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По сообщению Billboard, новая работа METALLICA "72 Seasons" дебютирует на первой строчке чартов в Великобритании. Коллектив в четвёртый раз в карьере оказался на высшей строчке и впервые за последние 15 лет. Ранее высшую строчку занимали альбомы "Metallica" (1991), "Load" (1996) и "Death Magnetic" (2008).

"Hardwired… To Self-Destruct" попал на вторую строчку, "…And Justice for All" (No. 4), "Reload" (No. 4), "St. Anger" (No. 3) и "S&M2" (No. 2).

"Lulu" смог достичь 36 места.

Catch up with the Official Albums Chart update in full here вњ… https://t.co/EnnYUHnnDC






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