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Metallica

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24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию

8 авг 2021 : 		 HALOCENE исполняют METALLICA

4 авг 2021 : 		 Ларс поздравил Папу Хэта

4 авг 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

3 авг 2021 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»

2 авг 2021 : 		 Клип METALLICA набрал миллиард просмотров

1 авг 2021 : 		 Новая версия хита METALLICA

31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»

28 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

28 июл 2021 : 		 METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью

27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

23 июл 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA
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|||| 24 авг 2021

Концертное видео METALLICA



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METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — видео "Of Wolf and Man (Nuremberg, Germany - November 29, 1992)" из DVD "Live At Frankenhalle". Релиз бокс-сета намечен на 10 сентября.

METALLICA Shares Video Of 1992 Performance Of
















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