METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити



Фонд METALLICA All Within My Hands направил $50,000 в адрес Direct Relief's Haiti Earthquake Relief Fund.



В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 балла, произошедшего на Гаити 14 августа, погибли по меньшей мере 2 207 человек, более 12 200 получили ранения, разрушено более 50 000 домов. Близкие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, а найденные тела приносят мало утешения. И все же надежда остается, когда в руинах обнаруживаются живые люди, как, например, 20 взрослых и четверо детей — все они считались пропавшими без вести — которые были найдены и немедленно доставлены в больницу в воскресенье.



"Direct Relief" оказывает поддержку гаитянам уже почти 40 лет, и именно благодаря этой работе All Within My Hands сотрудничает с Direct Relief, когда речь идет о помощи в случае стихийных бедствий.



Direct Relief оказывает экстренную помощь после стихийных бедствий по всему миру. На Гаити некоммерческая гуманитарная медицинская организация, базирующаяся в Санта-Барбаре, Калифорния, работает с более крупной коалицией спасателей и начала доставку и комплектацию рецептурных лекарств, растворов для внутривенного вливания, медицинских аптечек, наборов для оказания неотложной медицинской помощи и средств по уходу за ранами в больницы Гаити.







