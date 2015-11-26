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Metallica

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METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити



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Фонд METALLICA All Within My Hands направил $50,000 в адрес Direct Relief's Haiti Earthquake Relief Fund.

В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 балла, произошедшего на Гаити 14 августа, погибли по меньшей мере 2 207 человек, более 12 200 получили ранения, разрушено более 50 000 домов. Близкие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, а найденные тела приносят мало утешения. И все же надежда остается, когда в руинах обнаруживаются живые люди, как, например, 20 взрослых и четверо детей — все они считались пропавшими без вести — которые были найдены и немедленно доставлены в больницу в воскресенье.

"Direct Relief" оказывает поддержку гаитянам уже почти 40 лет, и именно благодаря этой работе All Within My Hands сотрудничает с Direct Relief, когда речь идет о помощи в случае стихийных бедствий.

Direct Relief оказывает экстренную помощь после стихийных бедствий по всему миру. На Гаити некоммерческая гуманитарная медицинская организация, базирующаяся в Санта-Барбаре, Калифорния, работает с более крупной коалицией спасателей и начала доставку и комплектацию рецептурных лекарств, растворов для внутривенного вливания, медицинских аптечек, наборов для оказания неотложной медицинской помощи и средств по уходу за ранами в больницы Гаити.

METALLICA Donates $50,000 To Haiti Earthquake Relief



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sw0Rn


26 авг 2021, 19:44		Это поступок

гладиатор


26 авг 2021, 20:40		Молодцы!


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