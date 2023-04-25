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METALLICA стали вторыми в США



По сообщению Billboard, новая работа METALLICA "72 Seasons" была продана тиражом 146 000 эквивалентных копий и попала на вторую строчку чартов Billboard Top 200. Первое место уже семь недель удерживает Morgan Wallen с альбомом "One Thing At A Time" (седьмую неделю подряд). Для METALLICA это уже 12 попадание в десятку лучших.







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