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Metallica

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METALLICA стали вторыми в США



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По сообщению Billboard, новая работа METALLICA "72 Seasons" была продана тиражом 146 000 эквивалентных копий и попала на вторую строчку чартов Billboard Top 200. Первое место уже семь недель удерживает Morgan Wallen с альбомом "One Thing At A Time" (седьмую неделю подряд). Для METALLICA это уже 12 попадание в десятку лучших.




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25 апр 2023
R
Rutger
В десятку лучших? Ахах, ну это пздц. А чего не в сотню? Группе Металлика теперь нужны костылики-обьясняшки, почему не вышло. Раньше они этих кантримэнов крушили, только кости хрустели. Вообще, интересные параллели истории. В 1992, когда Мастейн яростно рвался догнать Метлу с СТЕ, путь ему тоже преградила какая то кантри-шляпа, прилипшая к первому месту на много недель. Рыжий после этого ушел в дальнее наркотическое плавание. Как бы теперь Хэт не запил.

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