Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы



В новом интервью британскому изданию GQ барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a спросили о том, когда он впервые услышал песню, которую хотел бы написать сам, на что он ответил:



«Когда мне было 15 или 16 лет, я жил в Лос-Анджелесе — я переехал из Дании за год или два до этого — и учился в школе в округе Оранж. Новая волна британского тяжёлого металла [NWOBHM] продолжалась. Это было в районе 1979—81 годов, и я получал эти пластинки из Англии. Помню, заказал по почте нечто под названием Old Records — ты платишь деньги, а тебе присылают последние релизы. Так что я получил альбом MCA Records с компиляцией под названием "Brute Force". Я только прочитал о группе под названием DIAMOND HEAD в журнале Sounds, о которой раньше не слышал, и их песня была первой на этом сборнике — она называлась "It's Electric". Когда я услышал эту композицию, думаю, в итоге я проиграл её примерно 9000 раз в течение следующего месяца. Если и была песня, которая сподвигла меня стать участником группы, так это она. В то время я не был в группе — я всё ещё занимался теннисом, хотя всё это было псу под хвост, — и я думал об этой песне: "Чёрт возьми, если бы я мог просто играть эту песню или быть в каком-нибудь коллективе, играя подобные песни, и вот так прожить всю жизнь, — вот чем я хочу заниматься».



METALLICA записала кавер-версию "Am I Evil" DIAMOND HEAD в качестве бисайда к своему синглу 1984 года "Creeping Death" и снова включила его в мультиплатиновый альбом кавер-версий 1998 года "Garage Inc.". METALLICA также записала ещё три песни DIAMOND HEAD: "Helpless" ("Garage Days", 1987), "The Prince" (сингл "One", бисайд, 1989) и "It's Electric" ("Garage Inc.", 1998).



Ещё в 2016 году гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler рассказал о том, как он познакомился с молодым Lars'ом Ulrich'ом в 1981 году:



«Я думаю, [Lars] узнал о DIAMOND HEAD через Sounds. Он купил альбом под названием "Brute Force", который был сборником MCA. Мы подписали контракт с MCA в 1982 году, и "Brute Force" вышла, возможно, до этого, в 81-м, и в неё вошла песня "It's Electric" с нашего первого альбома. Lars'у понравился этот трек. Мы продавали альбом по почте и разместили шесть рекламных объявлений в Sounds. Вы могли зайти в любой газетный киоск в Лос-Анджелесе и заказать тематические товары. Lars так и поступил, а затем отправил 3,50 фунта стерлингов за свою копию "Lightning To The Nations". Он написал обратно по тому же адресу, куда, очевидно, и отправил свои деньги, и сказал, как сильно он любит этот альбом. Он был просто фанатом. Потом он пришёл посмотреть на нас. Он представился за кулисами на концерте в Woolwich Odeon в Лондоне, ему было 17, и он прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы увидеть DIAMOND HEAD. Мы были очень впечатлены этим. Никто никогда не делал этого раньше. Я позволил ему остаться со мной на неделю, и он оставался у Sean'а [Harris'а, тогдашнего вокалиста DIAMOND HEAD] около трёх недель, мы вроде как взяли его под своё крыло, чтобы присмотреть за ним. Он нам нравился, он был полон задора. Он был словно энерджайзер. И, конечно же, у него был этот фантастический акцент — смесь датского и американского, и мы никогда не слышали ничего подобного. Мы смеялись над этим молодым парнем, который говорил такие вещи, как "потрясно". Для нас это было исключительным событием».



Tatler также сказал, что «оставался на связи» с Ulrich'ом после того, как была сформирована и стала успешной группа METALLICA:



«Он писал письма и хотел знать, что происходит с DIAMOND HEAD. Потом он рассказал мне в одном письме о METALLICA. Он сказал: "Мы репетируем шесть часов в день, шесть дней в неделю", и я подумал: "Ого, намного больше, чем мы". Но я не думал, что эти ребята станут, пожалуй, самой масштабной хэви-металлической группой всех времён. Они были просто группой Lars'а, и они демонстрировали рост. Я видел, как они прошли путь с нуля. Они записали кавер на "Am I Evil", что было очень лестно. Это был первый раз, когда группа записала кавер на песню DIAMOND HEAD. И я помню, как читал, что тираж "Master Of Puppets" составил миллиард копий. Я подумал: "Чёрт возьми, теперь они намного масштабнее, чем "DIAMOND HEAD". И это продолжалось и продолжалось, никогда не заканчиваясь, просто отвал башки».













