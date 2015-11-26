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Гитарист METALLICA : «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»



В рамках недавней беседы с Daily Star гитарист METALLICA Kirk Hammet выступил с защитой решения группы выпустить виски, несмотря на проблемы с алкоголем у вокалиста группы:



«Вы не можете сравнивать эти две вещи. Проблемы James'a носят совершенно личностный характер в эмоциональном и ментальном плане. Тот факт, что мы производим и продаём алкоголь, не имеют к этому никакого отношения. Это зависит только от вас, пьёте вы или нет. И я считаю, что могу продавать то, что захочу. Если бы я был диабетиком, это же не означало бы, что я не могу продавать что-то сладкое?»



По словам Kirk'a, группа целиком и полностью поддерживает решение James'a оставаться трезвым:



«У нас были еженедельные виртуальные встречи, так что мы постоянно на связи. James работает над своим путём выхода из сложившейся ситуации. Мы же можем только поддерживать его в этом».







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