сегодня



METALLICA выпустят сингл в Германии



Группа METALLICA сообщила о выпуске специального сингла 'Enter Sandman' (Remastered) только на территории Германии — релиз на виниле и CD и 3"-CD состоится двадцатого августа.



Gllow In The Dark 7" Vinyl Single:

"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)



Maxi CD:

"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)

"Through The Never" (Live At Festhalle Frankfurt, Germany / November 26th, 1992)

"Damage, Inc." (Live at Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart, Germany / December 1st, 1992)



3" PockIt CD Single:

"Enter Sandman" (Remastered 2021)

"Sad But True" (Remastered 2021)

"Through The Never" (Live At Festhalle Frankfurt, Germany / November 26th, 1992)

"Damage, Inc." (Live at Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart, Germany / December 1st, 1992)







