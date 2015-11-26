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Metallica

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Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»



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В последнем номере британского журнала Uncut участники METALLICA Lars Ulrich и Kirk Hammett обсудили историю создания мультиплатинового одноимённого альбома группы 1991 года, также известного как "The Black Album".

Несмотря на то, что METALLICA впервые появились на радио и телевидении со своим предыдущим диском 1988 года "...And Justice For All", «чёрный альбом» стал крупнейшим коммерческим прорывом коллектива — были выпущены пять синглов, а METALLICA стала одной из самых популярных рок-групп в мире.

Ulrich сказал:

«Когда мы закончили с "...And Justice For All" и последующим двухлетним турне, двигаться в этом направлении было некуда. Мы упёрлись в стену. Последняя песня на этом альбоме — это трек под названием "Dyers Eve", и это шесть или семь минут самой безумной прогрессивной чудаковатой вещи, на которую только способна METALLICA. После того, как мы поиграли все эти песни в дороге пару лет, мы сказали: "Нам нужна перезагрузка"».

Hammett добавил:

«Это было нелегко сделать, так как мы хотели определённое звучание на этом альбоме. Мы хотели, чтобы у него было самое лучшее звучание, лучшие песни и исполнение, так что мы решили — я, наверное, буду первым, кто об этом упомянул — мы хотели создать новый "Back In Black" — альбом, состоящий из синглов. Такова была концепция, песни, которые звучат как синглы, но являются ими».

Lars продолжил:

«Мы сели и стали думать о MISFITS, AC/DC и THE [ROLLING] STONES. Мы думали об искусстве упрощения и сочинения коротких песен. Труднее написать короткую песню, чем длинную, и труднее быть лаконичным. Новой задачей было сочинение коротких песен. Больше умеренного темпа, чтобы сделать музыку для тела, а не для мозга».

Альбом стал первой из четырёх совместных работ с продюсером Бобом Роком, с которым участники группы на протяжении всей записи диска спорили.

Lars вспоминает:

«Рок перед этим работал с THE CULT, MÖTLEY CRÜE и BON JOVI, и у него был другой подход к звучанию. Мы были заинтересованы в том, чтобы наши записи были более мощными и впечатляющими. Это была ещё одна важная вещь. Мы никогда не были в студии с кем-то, кто бросал нам такой вызов и был самим собой. Хорошей новостью было то, что Боб был очень воодушевлён тем, что мы расширили наши возможности. Плохой новостью было то, что мы не были в должной мере открыты для того, чтобы кто-нибудь указывал нам, что делать.

Когда год спустя мы вышли из студии с готовым "чёрным альбомом", думаю, вряд ли кто-то из нас думал, что мы снова увидимся. Но в итоге следующие 10–12 лет мы записывались вместе. Это была история любви, но она началась с неприятия. Но, к счастью, он подтолкнул нас и бросил нам вызов. Он не согласился с нашим отказом быть экспериментальными и мыслить шире».

METALLICA



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