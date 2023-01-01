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Видео с выступления METALLICA



Видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 мая на Volksparkstadion, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. For Whom The Bell Tolls

02. Ride The Lightning

03. Through The Never (tour debut)

04. King Nothing

05. Lux Æterna

06. Screaming Suicide

07. Fade To Black

08. Sleepwalk My Life Away

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Blackened

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets

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