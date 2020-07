сегодня



METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах



По сообщению Billboard, песня METALLICA "All Within My Hands" оказалась на двенадцатой позиции чартов Mainstream Rock Songs — это лучший дебют за последние пять лет с момента, когда хит SHINEDOWN "Cut The Cord" оказался на девятой строчке в 2015-м.





























