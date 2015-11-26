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Metallica

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Участники METALLICA исполнили гимн



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Участники METALLICA James Hetfield и Kirk Hammett исполнили национальный гимн перед игрой Golden State Warriors и Los Angeles Lakers в Chase Center, Сан-Франциско, Калифорния, — видео доступно ниже.

Watch METALLICA Perform National Anthem Before GOLDEN STATE WARRIORS Vs. LOS ANGELES LAKERS Game





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

гладиатор


16 мар 2021, 21:58		Круто. Надо ещё Джеймсу было спеть, было бы вообще великолепно.

jesus666


16 мар 2021, 22:16		А почему все гудит у них ?

Lord Iscariah


16 мар 2021, 22:27		У Джеймса такой фейс как будто он ненавидит не только эту затею, но и всех людей на земле.


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