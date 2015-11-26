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Участники METALLICA исполнили гимн



Участники METALLICA James Hetfield и Kirk Hammett исполнили национальный гимн перед игрой Golden State Warriors и Los Angeles Lakers в Chase Center, Сан-Франциско, Калифорния, — видео доступно ниже.







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