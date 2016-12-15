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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Metallica

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|||| 29 июн 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестивале Pinkpop, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Harvester of Sorrow
Trapped Under Ice
Bleeding Me
Sad but True
Dirty Window
Wherever I May Roam
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Welcome Home (Sanitarium)
Seek & Destroy

Encore:
Metal Militia (first time since December 15, 2016)
One
Master of Puppets




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