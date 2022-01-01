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Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»



Во время интервью на SiriusXM "The Howard Stern Show" барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о своём датском воспитании и о том, как его отношения с родителями повлияли на то, каким он стал:



«Мой отец был профессиональным теннисистом, он путешествовал по всему миру. И когда я рос, мне больше всего нравилось путешествовать с ним. Поэтому первые шесть или семь лет своей жизни я провёл в теннисном туре, путешествуя по всему миру и проводя время за кулисами, в раздевалках и на теннисных кортах. В то время это были Род Лейверс, Джон Ньюкомб, Кен Роузволл и остальные безумно крутые теннисисты. А потом, в более поздние годы, когда он был рядом с Джимми Коннорсом, Гильермо Виласом, Бьорном Боргом и некоторыми из этих парней в 70-х годах, я думал, что мой отец — самый крутой парень во всём этом мире... Я думал, что мой отец буквально сверхчеловек. А ещё я был единственным ребёнком.



Когда я приехал в Америку, когда я встретил James'a [Hetfield'a, фронтмена METALLICA], когда я встретил других ребят в первые годы существования группы, и некоторых моих друзей, когда я приехал сюда, в них было что-то бунтарское. Это присутствовало практически во всех, кому было 16 или 17 лет; все словно бунтовали против своих родителей. Но у меня такого не было. Я думал, что мои родители — самые крутые люди на свете. Теперь я прошёл курс терапии, и были некоторые проблемы, когда вы глубже погружаетесь в них... Дания — очень либеральная страна, очень безопасная страна, поэтому я бы сказал, что обратной стороной моих проблем было то, что я часто оставался один, и у меня, возможно, всё ещё есть некоторые проблемы с чувством покинутости. И я думаю, отчасти поэтому мне нравится быть в группе и чувствовать себя в такой безопасности с James'ом, Kirk'ом, Rob'ом и остальными участниками организации METALLICA — мне нравится быть в коллективе. Они — братья, которых у меня никогда не было. И эта безопасность заключается в количестве.



Я ездил в теннисный тур с отцом, когда начал учиться в школе в Копенгагене. Родители писали письма директору школы: "Мы думаем, что было бы здорово, если бы Ларс поехал в тур на пару недель, он научился бы некоторым вещам, мы бы делали домашние задания и следили за его учёбой". А потом я возвращался домой после отсутствия, и я говорю о пятом, шестом, седьмом классах. И вот я возвращался домой после двух-трёх недель пребывания в США или в каком-нибудь экзотическом месте, и я помню, как я шёл в школу, а все дети показывали на меня и говорили: "Ты думаешь, что ты такой крутой, путешествуешь по США со своими родителями". Надо мной немного издевались, и некоторые из этих вещей определённо являются темами для более глубоких бесед с психотерапевтами».







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