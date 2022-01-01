27 фев 2022



Видео с выступления METALLICA



25 февраля METALLICA отыграла первое шоу в 2022, которое состоялось на Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. The Memory Remains



04. Seek & Destroy



05. Fuel



06. One



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. Wherever I May Roam



10. For Whom The Bell Tolls



11. Creeping Death



12. Fade To Black



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Battery



15. Nothing Else Matters



16. Enter Sandman





































































































































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