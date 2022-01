сегодня



Кто мог бы сыграть барабанщика METALLICA ? Отвечает...



В рамках интервью для Collider Lars Ulrich ответил на вопрос, кто мог бы сыграть его в потенциальном фильме о METALLICA:



«Им нужен маленький лысеющий человечек ростом метр семьдесят семь... Мы постоянно шутим на эту тему. В те времена у нас был стандартный ответ, просто потому что тебя спрашивали об этом каждые три месяца на собеседованиях. Джеймс Спейдер мог бы сыграть меня, Трусливый Лев из "Волшебника страны Оз" мог бы сыграть [James'a] Hetfield'a, и мы шутили, что Карлос Сантана мог бы сыграть Kirk'a [Hammett'a]. Нам было очень весело, но возникал вопрос, о каком периоде времени идёт речь? Это METALLICA во времена их молодости или сейчас? В мире так много невероятно талантливых людей, и просто удивительно, как некоторые актёры могут перевоплощаться. Я думаю, то, что сделал Тэрон [Эгертон] в роли Элтона Джона, выделяется как невероятная актёрская игра, идеально подходящая.



Но биографические фильмы, я думаю, это скорее поучительная история, которая в какой-то степени подпадает под всю эту историю с автобиографиями. Мне не нравится эта идея. Идея написания автобиографии кажется мне сложной, потому что я думаю, вы должны быть совершенно искренними, а чтобы быть искренним на 100 %, трудно рассказывать истории, не привлекая других людей, и тогда вы можете попасть в такую ситуацию, когда, возможно, главный герой этой конкретной истории не захочет, чтобы его история была рассказана. Поэтому для меня это своего рода дилемма: эти истории заслуживают правды, если вы собираетесь говорить о них, но в то же время нельзя считать само собой разумеющимся, что все, кто вовлечён в эти истории, хотят, чтобы эти истории были обнародованы.



Это немного похоже на то, как если бы мы с тобой сделали совместную фотографию, а потом я выложил её в свои социальные сети, не спросив тебя. Так что в этом есть что-то такое, что я ещё не до конца изучил, но очевидно, что в качестве творческого начинания я бы с удовольствием поработал над тем, как METALLICA будет выглядеть в кино. Это одна из главных причин, по которой мы сделали "Through The Never" шесть или семь лет назад, но если это будет больше автобиография, я думаю, это будет намного сложнее, потому что есть так много биографических фильмов, после которых ты сидишь и закатываешь глаза. Наверное, по каким-то причинам я просто приверженец правды, так что если ты не хочешь говорить правду, то, возможно, тебе вообще не стоит ничего говорить. Вот тут для меня всё становится немного сложнее, но посмотрим, как всё сложится».







