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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося 9 декабря в Save Mart Center, Fresno, California, доступно для просмотра ниже. Группа исполнила классическую песню "Welcome Home (Sanitarium)" из альбома 1986 года "Master Of Puppets".















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