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Metallica

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27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

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13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

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Новая версия хита METALLICA



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Новая версия хита METALLICA "Nothing Else Matters", записанная для саундтрека к фильму "Jungle Cruise", доступна для прослушивания ниже.

«Для нас было большой честью работать с известным, легендарным композитором Джеймсом Ньютоном Ховардом, когда мы переосмысливали песню, используя его аранжировку и создавая вариант, который, как нам кажется, подходит для экскурсии по Амазонке".

"В фильме снимались Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, которые взяли любимый фанатами аттракцион и превратили его в театральное приключение. Мы не только большие поклонники Disney, но и не могли упустить возможность поработать с Говардом, восьмикратным номинантом на премию "Оскар", получившим признание за такие фильмы, как " Fugitive", "Michael Clayton" и "The Village"».

Hear METALLICA's New Version Of 'Nothing Else Matters' From DISNEY's 'Jungle Cruise' Movie





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

artmageddon


1 авг 2021, 19:51		думал вся будет , как в начале, но все же во второй половине появились электрогитары, и все звучало гораздо лучше , чем последние три альбома

RelentlesS


1 авг 2021, 21:37		Вокала не хватает


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