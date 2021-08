сегодня



Новая версия хита METALLICA "Nothing Else Matters", записанная для саундтрека к фильму "Jungle Cruise", доступна для прослушивания ниже.



«Для нас было большой честью работать с известным, легендарным композитором Джеймсом Ньютоном Ховардом, когда мы переосмысливали песню, используя его аранжировку и создавая вариант, который, как нам кажется, подходит для экскурсии по Амазонке".



"В фильме снимались Дуэйн Джонсон и Эмили Блант, которые взяли любимый фанатами аттракцион и превратили его в театральное приключение. Мы не только большие поклонники Disney, но и не могли упустить возможность поработать с Говардом, восьмикратным номинантом на премию "Оскар", получившим признание за такие фильмы, как " Fugitive", "Michael Clayton" и "The Village"».













