4 сен 2023



Две полоски вокалиста METALLICA



METALLICA была вынуждена сократить выступление второго сентября и перенести выступление третьего сентября в Аризоне из-за положительного теста на COVID вокалиста группы, James'a Hefield'a:



«Мы с большим сожалением сообщаем, что запланированное на третье сентября выступление 'M72' на State Farm Stadium перенесено на субботу, 9 сентября 2023 г., поскольку, к сожалению, Covid настиг James'a. Мы крайне разочарованы и сожалеем о любых неудобствах, причиненных вам; мы с нетерпением ждем возвращения, чтобы завершить 'M72' No Repeat Weekend в Глендейле в следующую субботу.



Все билеты на 3 сентября будут действительны на концерте 9 сентября". Более подробную информацию, включая сведения о возврате денег, если вы не сможете присоединиться к концерту в следующие выходные, можно получить на сайте SeatGeek.com. Следите за дополнительными подробностями и обновлениями на сайте Metallica.com и в наших социальных сетях».











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