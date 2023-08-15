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*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 27
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
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Metallica

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METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гаити



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Фонд METALLICA "All Within My Hands" пожертвовал 200 000 долларов США на поддержку мер по ликвидации последствий и оказание помощи пострадавшим от смертоносных лесных пожаров, охвативших гавайский остров Мауи.

Лесные пожары, начавшиеся во вторник и быстро распространившиеся по острову Мауи, уничтожили исторический город Лахайна. В результате пожара погибли более 85 человек, что стало самым смертоносным лесным пожаром в США за последние пять лет. Эти разрушительные пожары стали результатом стечения погодных условий: сухой растительности, низкой влажности и сильного ветра урагана «Дора», раздувшего пламя.

Имея тесные связи с Гавайскими островами, правление фонда "All Within My Hands" оперативно проголосовало за выделение гранта в размере 200 000 долларов для Фонда Maui Strong, созданного при Фонде Гавайев (Hawai'i Community Foundation, HCF). Фонд Maui Strong Fund предоставляет ресурсы, которые могут быть быстро развёрнуты и направлены на оперативное реагирование и восстановление после катастрофических лесных пожаров, продолжающихся на острове Мауи.

We are heartbroken by the destructive wildfires devastating the historic town of Lahaina in Maui.






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15 авг 2023
IJzerklompje
Неужели 200 000 риффов?

просмотров: 292

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