сегодня



METALLICA исполняет песню JUDAS PRIEST с вокалом Lars'a



Видео с репетиции METALLICA, в ходе которой группа исполнила кавер-версию песни JUDAS PRIEST "Delivering The Goods" с вокалом Lars'a Ulrich'a, доступно ниже. Оно было сделано перед выступлением в Питтсбурге.



В 2016 году оригинальный менеджер группы в интервью Metal Hammer рассказал о том, что в какой-то момент Lars рассматривался в качестве возможного вокалиста.



Jon "Jonny Z" Zazula, начавший работать с METALLICA до того, как они выпустили дебютный альбом "Kill 'Em All", вспоминал, что James Hetfield был не уверен в своих вокальных возможностях. И среди вариантов обсуждалось, что Lars сменит барабаны на микрофон.



«Мы с Lars'ом вместе много чего придумали. Но James не был уверен в своих данных. Я не думаю, что ему было достаточно комфортно. В какой-то момент мы даже обсуждали вариант, чтобы пел Lars. Но недолго, секунд пять».



В качестве вокалистов для группы рассматривались варианты в лице Jess'a Cox'a из TYGERS OF PAN TANG и John'a Bush'a из ARMORED SAINT (позже ANTHRAX), который сам отклонил это предложение.















+1 -0









просмотров: 355