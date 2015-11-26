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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 101
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 51
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 39
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
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Metallica

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24 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

24 янв 2019 : 		 Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black Album" METALLICA

23 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню JUDAS PRIEST с вокалом Lars'a

22 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 янв 2019 : 		 Фрагмент акустического релиза METALLICA

16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

8 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

7 янв 2019 : 		 METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?

6 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 24 янв 2019

Концертное видео METALLICA



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MetallicaTV опубликовали новое видео с выступления группы METALLICA, исполняющей песню "Fuel" на Spokane Arena. Концерт состоялся 2 декабря в Спокане, штат Вашингтон, США.

Watch METALLICA Get "Fuelled" In Spokane









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