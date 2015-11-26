24 янв 2019



Концертное видео METALLICA



MetallicaTV опубликовали новое видео с выступления группы METALLICA, исполняющей песню "Fuel" на Spokane Arena. Концерт состоялся 2 декабря в Спокане, штат Вашингтон, США.





















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