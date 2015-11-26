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Metallica

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14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»

28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане
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METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность



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Фонд METALLICA All Within My Hands предоставит второй пакет грантов на общую сумму 295 000 долларов США для пяти организаций, выполняющих важнейшую работу во время пандемии коронавируса. В дополнение к продолжению поддержки Feeding America, которая сотрудничает с продовольственными банками по всей территории Соединенных Штатов; Crew Nation, инициатива Live Nation по оказанию помощи людям, занятым на гастролях и в местах проведения мероприятий; United States Bartenders Guild Foundation, которая предоставляет льготы работникам баров и людям, занятым в сфере услуг; и Direct Relief, которая направлена на поддержку медицинских работников и лиц, первыми реагирующих на пандемию по всей территории США, группа объявила о пятом получателе гранта — MusicCares в рамках усилий организации по оказанию помощи профессионалам музыкальной индустрии, пострадавшим от пандемии.

METALLICA: «Мы искренне поражены щедростью поклонников и друзей по всему миру, поскольку многие из них продолжают сталкиваться с непреодолимыми трудностями после пандемии коронавируса. Благодаря вашим вкладам в сбор средств во время #MetallicaMondays, нашего #MonthOfGiving, и непосредственно на нашем сайте, а также значительному пожертвованию от наших друзей из @salesforce, мы рады объявить, что #AWMH предоставит второй пакет новых грантов на общую сумму 295 000 долларов пяти организациям, выполняющим важнейшую работу в это трудное время.

В дополнение к продолжению поддержки @feedingamerica, @directrelief, @livenation's #CrewNation Initiative и Программы экстренной помощи барменам (BEAP) через @usbgncf мы с гордостью объявляем о пятом бенефициаре — мы сотрудничаем с @musicares, которые помогают профессионалам музыкальной индустрии, пострадавшим от пандемии».

METALLICA Announces Second Round Of COVID-19 Relief Grants





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