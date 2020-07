сегодня



METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность



Фонд METALLICA All Within My Hands предоставит второй пакет грантов на общую сумму 295 000 долларов США для пяти организаций, выполняющих важнейшую работу во время пандемии коронавируса. В дополнение к продолжению поддержки Feeding America, которая сотрудничает с продовольственными банками по всей территории Соединенных Штатов; Crew Nation, инициатива Live Nation по оказанию помощи людям, занятым на гастролях и в местах проведения мероприятий; United States Bartenders Guild Foundation, которая предоставляет льготы работникам баров и людям, занятым в сфере услуг; и Direct Relief, которая направлена на поддержку медицинских работников и лиц, первыми реагирующих на пандемию по всей территории США, группа объявила о пятом получателе гранта — MusicCares в рамках усилий организации по оказанию помощи профессионалам музыкальной индустрии, пострадавшим от пандемии.



METALLICA: «Мы искренне поражены щедростью поклонников и друзей по всему миру, поскольку многие из них продолжают сталкиваться с непреодолимыми трудностями после пандемии коронавируса. Благодаря вашим вкладам в сбор средств во время #MetallicaMondays, нашего #MonthOfGiving, и непосредственно на нашем сайте, а также значительному пожертвованию от наших друзей из @salesforce, мы рады объявить, что #AWMH предоставит второй пакет новых грантов на общую сумму 295 000 долларов пяти организациям, выполняющим важнейшую работу в это трудное время.



В дополнение к продолжению поддержки @feedingamerica, @directrelief, @livenation's #CrewNation Initiative и Программы экстренной помощи барменам (BEAP) через @usbgncf мы с гордостью объявляем о пятом бенефициаре — мы сотрудничаем с @musicares, которые помогают профессионалам музыкальной индустрии, пострадавшим от пандемии».













