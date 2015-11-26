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Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"



Видео на исполнение участниками METALLICA Kirk'ом Hammett'ом и Robert'ом Trujillo классического трека Edgar'a Winter'a "Frankenstein" доступно ниже.







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