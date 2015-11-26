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Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»



Во время беседы с Зейном Лоу из Apple Music в прошлом месяце James Hetfield и Lars Ulrich из METALLICA рассказали о решении басиста Джейсона Ньюстеда покинуть группу 20 лет назад.



Hetfield сказал:



«Моя теория сейчас такова: в итоге я могу полюбить кого угодно. Ты узнаёшь их, ты узнаёшь, откуда они, ты понимаешь, откуда их родители. А вы как? Я могу принять это. Я действительно могу это принять. Было ещё много интересного. Это действительно так.



Он был в одной точке, мы были в другой. Это случилось, потому что случилось. Если бы подобное произошло сейчас, — скажем, Robert [Trujillo, нынешний басист METALLICA] пришёл и сказал: "Эй, я ухожу", мы бы подрались. Мы бы дрались, или я бы дрался за него. Тогда я ещё не задумывался о драке».



Ulrich добавил:



«Если подумать, Jason — единственный участник METALLICA, который когда-либо уходил добровольно, и это уже само по себе статистика. И обида от James'a и моя была такой... Мы чувствовали, что невозможно это сделать. Ты можешь уйти, только если мы хотим, чтобы ты ушёл. И в то время у нас не было возможности глубоко разобраться в причинах его ухода. И, конечно, теперь, 20 лет спустя, это имеет глубокий смысл.



Мы пишем песни; мы принимаем решения; мы делаем всё это. В этой группе у тебя нет творческой отдушины; у тебя нет творческого голоса. И когда ты делаешь что-то, что приносит тебе удовлетворение и даёт возможность выразить себя для остального мира, мы чертовски злимся на тебя. А потом эта обида приводит к тому, что ты уходишь из группы. Я имею в виду, что это своего рода "Психиатрия 101". Но мы не были готовы увидеть эту сторону. Двадцать лет спустя в этом есть смысл.

Jason отдал 14 лет — каждый день, каждое выступление, он всегда был рядом... Я имею в виду, мы всегда шутили. Типа: "Он так воодушевлён. Да ладно, чувак. Притормози". Он был, чёрт возьми, первым, кто приходил, и последним, кто уходил. Он раздавал автографы, когда мы проезжали мимо, махал рукой на выходе из зданий. Я имею в виду, он действительно был таким. И теперь я наконец-то могу оценить каждый момент, который он подарил. И мы, я думаю, теперь очень сильно уважаем друг друга, очень сильно ценим. Десять лет назад, когда мы отмечали 30-летие, когда он приехал и отыграл с нами четыре вечера на четырёх концертах в Fillmore, отыграл два вечера с нами, увидев Rob'a, и это было началом оттепели в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. Но он был очень важной частью переиздания "Чёрного альбома", давал интервью и был очень полезен. Он распаковывал коробку перед камерами. Он был очень любезен».







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