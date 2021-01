сегодня



DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»



Прославленный барабанщик Dave Lombardo недавно дал интервью подкасту "Speak N' Destroy", посвящённому METALLICA. Во время продолжительной беседы бывший барабанщик SLAYER рассказал о замене Ларса Ульриха во время выступления METALLICA на фестивале Download в Англии в июне 2004 года:



«Я помню, как к мне обратился менеджер SLAYER, и он сказал: "Эй, Dave, у нас небольшой кризис. Ларс не может прийти на шоу". А я такой: "Хорошо, что происходит?" И они спросили, интересно ли мне это. Я не помню, что именно он сказал: заинтересован ли я в том, чтобы исполнить весь сет или несколько песен — неважно, но я взглянул на сет-лист, и я не был очень хорошо знаком с их поздним материалом, так что я согласился на две открывающие песни.



Я встретился с ребятами, и мы тусовались в их маленькой репетиционной комнате, гримёрке, и мы отрепетировали две песни, с которыми я был знаком, а затем вскоре после этого мы вышли на сцену. Мы отлично провели время в репетиционной. Я люблю этих ребят. У меня никогда не было к ним претензий или чего-то ещё. Всё всегда было дружелюбно и доброжелательно. Они всегда были добры ко мне, и я тоже. Так что мы отлично провели время.



И я знаком с Robert'ом Trujillo (басистом) со времён SUICIDAL [TENDENCIES]. И на самом деле я играл с Trujillo на кавер-версии "Battery" [для альбома 2001 года "Metallic Assault: A Tribute To Metallica"]. Да, это имело место. Так что мы сыграли её на Download, а затем, конечно же, "The Four Horsemen" — мы тоже это сделали.



Было очень весело. Это был исторический момент, момент времени, и мне понравилось — это было потрясающе. Особенно когда я перешёл к двойной бас-бочке в "Battery" в конце, и James [Hetfield, фронтмен METALLICA] воскликнул "Чёрт!"».



Ещё в 2014 году Lombardo попросили прокомментировать тот факт, что умение Ulrich'а играть на барабанах постоянно подвергается сомнению, на что он ответил:



«Я думаю, что Lars — хороший барабанщик. Он хороший аранжировщик. Он делает аранжировки... Без Lars'a не было бы METALLICA. Поэтому надо отдать ему должное за то, что он делает для группы».



















