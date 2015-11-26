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Metallica

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DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»



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Прославленный барабанщик Dave Lombardo недавно дал интервью подкасту "Speak N' Destroy", посвящённому METALLICA. Во время продолжительной беседы бывший барабанщик SLAYER рассказал о замене Ларса Ульриха во время выступления METALLICA на фестивале Download в Англии в июне 2004 года:

«Я помню, как к мне обратился менеджер SLAYER, и он сказал: "Эй, Dave, у нас небольшой кризис. Ларс не может прийти на шоу". А я такой: "Хорошо, что происходит?" И они спросили, интересно ли мне это. Я не помню, что именно он сказал: заинтересован ли я в том, чтобы исполнить весь сет или несколько песен — неважно, но я взглянул на сет-лист, и я не был очень хорошо знаком с их поздним материалом, так что я согласился на две открывающие песни.

Я встретился с ребятами, и мы тусовались в их маленькой репетиционной комнате, гримёрке, и мы отрепетировали две песни, с которыми я был знаком, а затем вскоре после этого мы вышли на сцену. Мы отлично провели время в репетиционной. Я люблю этих ребят. У меня никогда не было к ним претензий или чего-то ещё. Всё всегда было дружелюбно и доброжелательно. Они всегда были добры ко мне, и я тоже. Так что мы отлично провели время.

И я знаком с Robert'ом Trujillo (басистом) со времён SUICIDAL [TENDENCIES]. И на самом деле я играл с Trujillo на кавер-версии "Battery" [для альбома 2001 года "Metallic Assault: A Tribute To Metallica"]. Да, это имело место. Так что мы сыграли её на Download, а затем, конечно же, "The Four Horsemen" — мы тоже это сделали.

Было очень весело. Это был исторический момент, момент времени, и мне понравилось — это было потрясающе. Особенно когда я перешёл к двойной бас-бочке в "Battery" в конце, и James [Hetfield, фронтмен METALLICA] воскликнул "Чёрт!"».

Ещё в 2014 году Lombardo попросили прокомментировать тот факт, что умение Ulrich'а играть на барабанах постоянно подвергается сомнению, на что он ответил:

«Я думаю, что Lars — хороший барабанщик. Он хороший аранжировщик. Он делает аранжировки... Без Lars'a не было бы METALLICA. Поэтому надо отдать ему должное за то, что он делает для группы».

DAVE LOMBARDO Looks Back On Filling In For METALLICA








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection


20 янв 2021, 09:26		2004ый год последний, когда можно было услышать на концерте Металлики двойную бочку? Или были после этого года еще случаи, когда Ларса замещали?


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