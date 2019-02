Концертное видео METALLICA

12 фев 2019



MetallicaTV опубликовали видео исполнения группой METALLICA своего хита "Wherever I May Roam" во время концерта, состоявшегося первого февраля на арене Quicken Loans в Кливленде, штат Огайо.



Следующее шоу состоится 28 февраля в Don Haskins Center, эль-Пасо, Техас, после чего группа сделает перерыв в выступлениях до августа.



Песня "Wherever I May Roam" — это четвёртый сингл из альбома "Metallica", который также называют «Чёрным альбомом». Трек в 1992 году попал на первое место в финских чартах и на второе — в Норвегии и США.













