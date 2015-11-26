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Metallica

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|||| 12 фев 2019

Концертное видео METALLICA



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MetallicaTV опубликовали видео исполнения группой METALLICA своего хита "Wherever I May Roam" во время концерта, состоявшегося первого февраля на арене Quicken Loans в Кливленде, штат Огайо.

Следующее шоу состоится 28 февраля в Don Haskins Center, эль-Пасо, Техас, после чего группа сделает перерыв в выступлениях до августа.

Песня "Wherever I May Roam" — это четвёртый сингл из альбома "Metallica", который также называют «Чёрным альбомом». Трек в 1992 году попал на первое место в финских чартах и на второе — в Норвегии и США.

METALLICA Releases HQ Video Of





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LeonidObukhov


12 фев 2019, 22:31		Задолбали новости с этой сраной Металликой. Эта группа давно мертва.

Claus


12 фев 2019, 23:22		Ага и стадионы на поминки приходят)


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