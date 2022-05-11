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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Metallica

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9 фев 2022 : 		 Стрим памяти басиста METALLICA
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Женщина родила во время концерта METALLICA



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Женщина родила во время концерта METALLICA в субботу вечером (7 мая) в Куритибе, Бразилия.

Татуировщица Джойс М. Фигейро была на 39 неделе беременности, когда посетила концерт на стадионе Estádio Couto Pereira, который был частью шестидневного тура METALLICA по Южной Америке. Джойс, которая сидела в доступной для инвалидов секции стадиона, чувствовала себя хорошо во время выступлений групп поддержки EGO KILL TALENT и GRETA VAN FLEET, но когда METALLICA вышла на сцену, у женщины начались схватки. Воды у Фигейро отошли по дороге в медпункт на мероприятии, и времени отвезти её в роддом не было.

«Луан Фигейро появилась на свет 05/07/2022 в 23:15, сотрясая все металлические конструкции».

По словам татуировщицы, в момент родов группа играла финальную песню своего сета — "Enter Sandman".

«На каждом шоу, на которое я хожу, что-то должно произойти, но в этот раз, думаю, я превзошла саму себя», — так прокомментировала событие молодая мама и добавила, что физически она в порядке, но всё ещё пытается осмыслить произошедшее.

«Я купила этот билет три года назад и никогда не думала, что произойдёт что-то подобное!»




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11 май 2022
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DimasRocker
Интер Сэндман ребенка назвали или нет?

просмотров: 467

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