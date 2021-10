сегодня



JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA »



JAMES HETFIELD в рамках SiriusXM's Mandatory Metallica проведёт собственное шоу "Road Dog Brothers", которое можно послушать в следующее время:



Thursday, October 14 @ 5 p.m. ET & 9 p.m. ET



Friday, October 15 @ 10 a.m. ET & 4 p.m. ET



Saturday, October 16 @ 8 a.m. ET & 11 p.m. ET



Sunday, October 17 @ 11 a.m. ET & 8 p.m. ET



Monday, October 18 @ 9 a.m. ET



Tuesday, October 19 @ 2 p.m. ET



В небольшом фрагменте, доступном ниже, он рассказал о том, что не был первым в списке кандидатов на роль вокалиста коллектива.



















