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Metallica

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JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»



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JAMES HETFIELD в рамках SiriusXM's Mandatory Metallica проведёт собственное шоу "Road Dog Brothers", которое можно послушать в следующее время:

Thursday, October 14 @ 5 p.m. ET & 9 p.m. ET

Friday, October 15 @ 10 a.m. ET & 4 p.m. ET

Saturday, October 16 @ 8 a.m. ET & 11 p.m. ET

Sunday, October 17 @ 11 a.m. ET & 8 p.m. ET

Monday, October 18 @ 9 a.m. ET

Tuesday, October 19 @ 2 p.m. ET

В небольшом фрагменте, доступном ниже, он рассказал о том, что не был первым в списке кандидатов на роль вокалиста коллектива.

JAMES HETFIELD Recalls ARMORED SAINT








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