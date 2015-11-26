сегодня



Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу



Одиннадцатого апреля Heritage Auctions проведут очередную серию торгов, среди лотов которых, в частности, будет гитара Kirk'a Hammett'a ESP 400 Series Natural Solid Body Electric Guitar, которая можно увидеть в клипе на композицию "One". Текущая цена инструмента 26 000 долларов.

</div>





+1 -0



просмотров: 727

