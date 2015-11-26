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*Новое видео HELLOWEEN 53
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 41
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 31
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 30
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
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Metallica

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6 апр 2021 : 		 Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу

29 мар 2021 : 		 ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA

25 мар 2021 : 		 Гитарист METALLICA выпускает кофе

25 мар 2021 : 		 «Перформанс-коуч» METALLICA: «JASON NEWSTED не хотел уходить из группы»

16 мар 2021 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»
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Гитара из клипа METALLICA выставлена на продажу



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Одиннадцатого апреля Heritage Auctions проведут очередную серию торгов, среди лотов которых, в частности, будет гитара Kirk'a Hammett'a ESP 400 Series Natural Solid Body Electric Guitar, которая можно увидеть в клипе на композицию "One". Текущая цена инструмента 26 000 долларов.

METALLICA - The Guitar KIRK HAMMETT Played In The "One" Video Is Up For Auction



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