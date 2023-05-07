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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
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Metallica

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29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

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26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

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20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

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ASL-видео от METALLICA



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В честь Национального дня ASL 15 апреля METALLICA объявила о сотрудничестве с Сетью профессиональных искусств глухих (DPAN) и командой Amber G Productions по выпуску каждого клипа на каждую песню из нового альбома "72 Seasons" на американском языке жестов. Новость сопровождалась выпуском первого из этих ASL-видео на заглавный трек "72 Seasons".

25 апреля, выложив 11 оставшихся песен с "72 Seasons" на видео с текстами и ASL, METALLICA становится не только первой рок-группой, выпустившей целый альбом на ASL, но и первой группой, выпустившей официальные видеоклипы в сопровождении переводчика ASL.

Выпуск ASL-видео для полного альбома "72 Seasons" стал результатом сотрудничества METALLICA с Эмбер Гэллоуэй из AG Productions, чья команда известна своими выступлениями на нескольких музыкальных фестивалях, хедлайнерами которых была группа, включая Lollapalooza и Austin City Limits, и The Deaf Professional Arts Network (DPAN), некоммерческой организацией 501c3, основанной в 2006 году глухим музыкантом Шоном Форбсом и музыкальным продюсером Джоэлом Мартином, с целью сделать музыку доступной для глухих и слабослышащих людей.

«Для меня, глухого музыканта, который всю жизнь был большим поклонником METALLICA, большая честь работать с группой и Amber G Productions, чтобы сделать целый альбом их песен доступным на американском языке жестов, — сказал Шон Форбс. — Мы надеемся, что больше групп, артистов, исполнителей последуют примеру METALLICA и сделают свою музыку доступной на американском жестовом языке. Существует целое сообщество глухих поклонников музыки, которые готовы слушать больше музыки, и METALLICA делает это, что говорит о многом для сообщества глухих и сообщества жестов».

«METALLICA показала всему миру, как может выглядеть доступность и инклюзивность, — говорит Эмбер Гэллоуэй. — Зачастую слышащие люди думают, что для музыкального видео достаточно сделать субтитры. К сожалению, текст не передает интонации, он не показывает эмоциональную связь, как это делает ASL. Эти видео также передают голоса инструментов».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Да молодцы, на самом деле.
7 май 2023
R
R0ck_N_R0lla
зачем Металлика выпустила новый альбом в ASL формате? чтобы глухие тоже могли от него плеваться . если серьезно, то мужики молодцы, но я не совсем понял, лирику с помощью жестов дяденька покажет, но это же будут просто стихи? музыку как будут транслировать?
7 май 2023
G
Gleb Monster
R0ck_N_R0lla, на представленном отрывке только текст показывают. В действительности вариантов масса: показывать ноты, крупные планы музыкантов, манипулировать яркостью и палитрой света... А ритм глухие и так +- воспринимают чз осязание. В общем, бери и прикручивай! Метла — молодцы.
7 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Я без подъёба спрашиваю.
Правда интересно.

В видео показывают глухого человека, который называет себя старым фэном Металлики.
Как глухие люди могут быть старыми фэнами какой угодно группы? Как они понимают, что именно эта группа им нравится?

просмотров: 577

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