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ASL-видео от METALLICA



В честь Национального дня ASL 15 апреля METALLICA объявила о сотрудничестве с Сетью профессиональных искусств глухих (DPAN) и командой Amber G Productions по выпуску каждого клипа на каждую песню из нового альбома "72 Seasons" на американском языке жестов. Новость сопровождалась выпуском первого из этих ASL-видео на заглавный трек "72 Seasons".



25 апреля, выложив 11 оставшихся песен с "72 Seasons" на видео с текстами и ASL, METALLICA становится не только первой рок-группой, выпустившей целый альбом на ASL, но и первой группой, выпустившей официальные видеоклипы в сопровождении переводчика ASL.



Выпуск ASL-видео для полного альбома "72 Seasons" стал результатом сотрудничества METALLICA с Эмбер Гэллоуэй из AG Productions, чья команда известна своими выступлениями на нескольких музыкальных фестивалях, хедлайнерами которых была группа, включая Lollapalooza и Austin City Limits, и The Deaf Professional Arts Network (DPAN), некоммерческой организацией 501c3, основанной в 2006 году глухим музыкантом Шоном Форбсом и музыкальным продюсером Джоэлом Мартином, с целью сделать музыку доступной для глухих и слабослышащих людей.



«Для меня, глухого музыканта, который всю жизнь был большим поклонником METALLICA, большая честь работать с группой и Amber G Productions, чтобы сделать целый альбом их песен доступным на американском языке жестов, — сказал Шон Форбс. — Мы надеемся, что больше групп, артистов, исполнителей последуют примеру METALLICA и сделают свою музыку доступной на американском жестовом языке. Существует целое сообщество глухих поклонников музыки, которые готовы слушать больше музыки, и METALLICA делает это, что говорит о многом для сообщества глухих и сообщества жестов».



«METALLICA показала всему миру, как может выглядеть доступность и инклюзивность, — говорит Эмбер Гэллоуэй. — Зачастую слышащие люди думают, что для музыкального видео достаточно сделать субтитры. К сожалению, текст не передает интонации, он не показывает эмоциональную связь, как это делает ASL. Эти видео также передают голоса инструментов».







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