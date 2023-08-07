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METALLICA исполнила Too Far Gone?



Группа METALLICA шестого августа отыграла второе выступление на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey и впервые исполнила композицию Too Far Gone?:



01. Whiplash

02. For Whom The Bell Tolls

03. Ride The Lightning

04. The Memory Remains

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone? (live debut)

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Blackened

14. Whiskey In The Jar

15. One

16. Enter Sandman







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