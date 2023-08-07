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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 42
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
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Metallica

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2 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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METALLICA исполнила Too Far Gone?



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Группа METALLICA шестого августа отыграла второе выступление на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey и впервые исполнила композицию Too Far Gone?:

01. Whiplash
02. For Whom The Bell Tolls
03. Ride The Lightning
04. The Memory Remains
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone? (live debut)
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. You Must Burn!
09. The Call Of Ktulu
10. The Unforgiven
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Blackened
14. Whiskey In The Jar
15. One
16. Enter Sandman




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7 авг 2023
гладиатор
Прекрасно. Ждем профессиональной съёмки. Все песни с нового альбома будут сыграны рано или поздно. Как с Магнетика в своё время.

просмотров: 481

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