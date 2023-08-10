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Metallica

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|||| 10 авг 2023

Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»



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Greg Fidelman в интервью So What! рассказал о том, как проходила работа над альбомом "72 Seasons". В частности, было озвучено, сколько риффов ему пришлось прослушать:

«На первом этапе было более 300 риффов. Затем был ещё один прогон, и мы просмотрели вещи, которые были записаны либо на репетиции в штаб-квартире, либо, что чаще, в репетиционной во время репетиций тура. После этого Kirk прислал мне, я не помню, 700 штук...»

700 риффов от Kirk'а?

«Да. И он честно сказал: "Я не могу этим заниматься. Я знаю, что это будет обломно, но мне бы пригодилась твоя помощь". И когда я сказал Lars'у, сколько их у Kirk'а, Lars ответил: "Я не буду просить, но почему бы тебе не попробовать и не отбросить половину? Оставь только те, которые ты считаешь перспективными... Раздели их хотя бы пополам. У нас уйдёт месяц на то, чтобы разобраться с этим вместе". Так я и сделал. Потом, когда у нас с Lars'ом была куча риффов из списка "А", я бы назвал это так, мы выбирали 10 или 12 в течение дня.

На этом этапе я попросил пару ребят из Bay Area приехать к нему домой в те дни, когда Lars'а не было рядом, чтобы установить дополнительное оборудование, потому что все по-прежнему сидели на самоизоляции из-за ковида. Я мог передать им через Zoom, что ему нужны наушники "вон там", когда он сидит за барабанной установкой, что нужно поставить iPad рядом с хай-хетом, чтобы я мог видеть его, а он — меня. Я должен был слышать, как он говорит со мной, независимо от того, открыт ли у меня Pro Tools или мы записываемся. Мы создали нечто безумное, и оно сработало. А потом мы стали записывать! 'Какой ритм подойдёт к этому треку? Мне нравится этот. А мне нравится этот". Мы записывали целую кучу треков, буквально десять идей, проводили массу манипуляций, которые я не буду здесь описывать, а потом записывали ещё десять. Это был уже второй этап, на котором были только Lars, я и
Jason Gossman».

METALLICA - Producer GREG FIDELMAN Was Sent вЂњ700 ThingsвЂќ From KIRK HAMMETT In Initial 72 Seasons Sessions




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10 авг 2023
gravitgroove
Ящер.jpg: а что, если лучшее осталось за бортом?
Стоит ли доверять всяким (в буквальном смысле) проходимцам?

просмотров: 325

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