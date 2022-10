сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках Global Citizen Festival, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Enter Sandman

04. Sad But True

05. The Unforgiven

06. Wherever I May Roam

07. Nothing Else Matters (with Mickey Guyton)

08. Master Of Puppets http://www.metallica.com







