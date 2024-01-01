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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 39
*David встретил Sarah 31
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 26
*KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER» 21
*Умер Джеймс Коттак 20
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Metallica

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17 янв 2024 : 		 Барабанщик METALLICA поблагодарил за поддержку

14 янв 2024 : 		 METALLICA выбрала победителей

5 янв 2024 : 		 Барабанщик METALLICA о любви к LYNYRD SKYNYRD и WARRIOR SOUL

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30 дек 2023 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2023 : 		 Басист METALLICA о любимых песнях из тура

24 дек 2023 : 		 METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION

21 дек 2023 : 		 Умер отец барабанщика METALLICA

18 дек 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отличное гитарное соло»

15 дек 2023 : 		 METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию

9 дек 2023 : 		 Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед концертом — если приспичит отлить»

4 дек 2023 : 		 KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA

28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Барабанщик METALLICA поблагодарил за поддержку



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Перед самым новым годом, Lars Ulrich опубликовал следующее сообщение:

«С тех пор как 10 дней назад не стало моего отца, на меня обрушился неожиданный поток соболезнований, сообщений, историй и свидетельств о том, как его жизнь повлияла и затронула стольких людей в самых разных сферах.

Как вы можете себе представить, это было довольно непростое время, поэтому позвольте мне от всего сердца сказать, как сильно я ценю каждую вашу фразу, чувство, ощущение и эмоцию, которыми вы любезно нашли время поделиться со мной. Это значит так много, так много, так много... Спасибо, спасибо, спасибо...»




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