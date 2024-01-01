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Барабанщик METALLICA поблагодарил за поддержку



Перед самым новым годом, Lars Ulrich опубликовал следующее сообщение:



«С тех пор как 10 дней назад не стало моего отца, на меня обрушился неожиданный поток соболезнований, сообщений, историй и свидетельств о том, как его жизнь повлияла и затронула стольких людей в самых разных сферах.



Как вы можете себе представить, это было довольно непростое время, поэтому позвольте мне от всего сердца сказать, как сильно я ценю каждую вашу фразу, чувство, ощущение и эмоцию, которыми вы любезно нашли время поделиться со мной. Это значит так много, так много, так много... Спасибо, спасибо, спасибо...»





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