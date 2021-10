сегодня



MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA



MILEY CYRUS в рамках беседы с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом для InterviewMagazine.com рассказала о причинах, как дошла до мысли исполнить "Nothing Else Matters" на фестивале Glastonbury:



«У меня есть два блокнота, которые я беру с собой повсюду. Один из них заполнен моей моралью, моими ценностями, моей целью, моим потенциальными возможностями, моими способностями и моими обязательствами — перед другими и перед собой. Я постоянно что-то туда записываю. Недавно я записала нечто очень мудрое, что я услышала и что связано с вашим вопросом. Речь шла о том, что текст — это один из самых резонансных аспектов песни, и о том, почему аудитория воспринимает песню. Это связано со словами, и оспаривать это — всё равно что сказать, что нет разницы между молнией и громоотводом. Но разница есть. Когда я думаю о смысле песни "Nothing Else Matters", он полностью совпадает с моей моралью и моими ценностями. Когда я услышала "Nothing Else Matters" и узнала, что меня утвердили на Гластонбери, — у меня даже мурашки пробежали по коже при разговоре об этом — это была единственная песня, которую я могла бы исполнить на сцене этого фестиваля».













