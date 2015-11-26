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Metallica

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22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 окт 2021 : 		 Трейлер новой книги о METALLICA

20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место

12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену

7 окт 2021 : 		 MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»

5 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от гитариста METALLICA

1 окт 2021 : 		 Выходят новые фигурки METALLICA

1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA



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MILEY CYRUS в рамках беседы с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом для InterviewMagazine.com рассказала о причинах, как дошла до мысли исполнить "Nothing Else Matters" на фестивале Glastonbury:

«У меня есть два блокнота, которые я беру с собой повсюду. Один из них заполнен моей моралью, моими ценностями, моей целью, моим потенциальными возможностями, моими способностями и моими обязательствами — перед другими и перед собой. Я постоянно что-то туда записываю. Недавно я записала нечто очень мудрое, что я услышала и что связано с вашим вопросом. Речь шла о том, что текст — это один из самых резонансных аспектов песни, и о том, почему аудитория воспринимает песню. Это связано со словами, и оспаривать это — всё равно что сказать, что нет разницы между молнией и громоотводом. Но разница есть. Когда я думаю о смысле песни "Nothing Else Matters", он полностью совпадает с моей моралью и моими ценностями. Когда я услышала "Nothing Else Matters" и узнала, что меня утвердили на Гластонбери, — у меня даже мурашки пробежали по коже при разговоре об этом — это была единственная песня, которую я могла бы исполнить на сцене этого фестиваля».

METALLICA





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