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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося14 сентября 2011 года на Yankee Stadium, Bronx, NY и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.











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