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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*MEGADETH открыли тур 19
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Metallica

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27 авг 2022 : 		 Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе

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23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 авг 2022 : 		 Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»

5 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 авг 2022 : 		 METALLICA с вертолёта

2 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»

1 авг 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о взлёте популярности "Master Of Puppets": «Вся эта история — просто вынос мозга»

29 июл 2022 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

29 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA написал несколько слов

27 июл 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

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Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе



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Francesca Hetfield выразила сожаление, что брак прекращает существование:

«После 30 лет взлётов и падений, но всегда с большой любовью, я очень огорчена, что мой брак дошёл до этого момента».

Hetfield встретил свою будущую жену в 1992 году, и они были женаты с 1997 года. По слухам, они до сих пор поддерживают связь, у них две дочери — Кали (20 лет) и Марселла (16 лет), а также сын Кастор (18 лет).




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27 авг 2022
gravitgroove
Пора открыть банку пива!

просмотров: 1143

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