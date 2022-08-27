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Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе



Francesca Hetfield выразила сожаление, что брак прекращает существование:



«После 30 лет взлётов и падений, но всегда с большой любовью, я очень огорчена, что мой брак дошёл до этого момента».



Hetfield встретил свою будущую жену в 1992 году, и они были женаты с 1997 года. По слухам, они до сих пор поддерживают связь, у них две дочери — Кали (20 лет) и Марселла (16 лет), а также сын Кастор (18 лет).







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