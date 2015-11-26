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Metallica

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26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли



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Фронтмен METALLICA Джеймс Хэтфилд дебютирует в качестве драматического актёра в триллере «Красивый, плохой, злой», премьера которого состоится на кинофестивале Sundance 26 января. Фильм рассказывает об отношениях между печально известным серийным убийцей Тедом Банди, которого играет Зак Эфрон, и его давней подругой, в то время не знавшей о преступлениях, роль которой исполнила Лили Коллинз.

Хэтфилд играет офицера Боба Хейворда, ветерана дорожного патруля в Юте, который был первым сотрудником правоохранительных органов, арестовавшим Банди в 1975 году после того, как он остановил убийцу и обнаружил инструменты взломщика в его машине, но заподозрил, что дело обстоит серьёзнее. В то время как Хэтфилд играл самого себя в других фильмах и телевизионных постановках, это его первая драматическая роль, когда он играет другого персонажа.

Режиссёром фильма стал Джо Берлингер («Потерянный рай»). Хетфилд и Берлингер уже пересекались, когда последний снимал и продюсировал документальный фильм "Metallica: Some Kind Of Monster" вместе с покойным Брюсом Синофски. Берлингер также написал книгу о своём опыте работы с группой: "Metallica: This Monster Lives".



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alias


9 янв 2019, 16:55		Берлингер также написал книгу о своём опыте работы с группой: "Metallica: This Monster Lives".

Неужели это может быть кому-то настолько интересно, чтобы писать целую книгу?

sibterminator


9 янв 2019, 16:59		"Банди ты попался, МФ! УУ!"


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