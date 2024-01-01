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Новая фигурка басиста METALLICA



Super7 первого марта выпустит третью версию фигурки Клиффа Бёртона, включающую:



* Фигурка Клиффа Бертона, изображающая Клиффа в рваных джинсах, черной футболке и фланелевой рубашке.

* Поставляется с черной бас-гитарой

* Литой пластик и краска

* Фигурка в масштабе 3¾











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