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Концертное видео METALLICA



Видео с выступления METALLICA, состоявшегося 7 декабря 2018 года в Golden 1 Center (Сакраменто, Калифорния), доступно для просмотра ниже. Группа исполнила песню "Battery" из альбома 1986 года "Master of Puppets".















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