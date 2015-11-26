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Metallica

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22 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

8 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

7 янв 2019 : 		 METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?

6 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Концертное видео METALLICA



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Видео с выступления METALLICA, состоявшегося 7 декабря 2018 года в Golden 1 Center (Сакраменто, Калифорния), доступно для просмотра ниже. Группа исполнила песню "Battery" из альбома 1986 года "Master of Puppets".



METALLICA: Pro-Shot Footage Of




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